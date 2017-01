Last Week’s Milaca wrestling results: Scoring Summaries

Milaca had five duals, one on Friday, Jan. 13 and four on Saturday, Jan. 14. They finished 1-4. Here is the match by match summary:

Mora (MORA) 42.00 Milaca-Faith Christian (MFC) 30.00

106: Cody Haggberg (MORA) over William Danilyuk (MFC) (Fall 1:11) 113: Ryan Nosbush (MORA) over (MFC) (For.) 120: Garrett Hall (MFC) over Tommy Nosbush (MORA) (Dec 9-6) 126: Konrad Blood (MORA) over Jon Hall (MFC) (Fall 5:35) 132: Ethan Prachar (MORA) over Wyatt Kragt (MFC) (Fall 1:26) 138: Logan Majerus (MFC) over Mason Sanborn (MORA) (Dec 2-1) 145: Hunter Fredrickson (MORA) over Moses Danilyuk (MFC) (Fall 4:00) 152: Jon Smith (MORA) over Reece Sandberg (MFC) (Dec 7-4) 160: Andrew Kientop (MORA) over Roy Marx (MFC) (Dec 5-0) 170: Gage Thomas-Ferry (MFC) over Danny Schroeder (MORA) (Fall 3:39) 182: Cole Barsody (MFC) over (MORA) (For.) 195: Bodee Zens (MFC) over Collin McCarthy (MORA) (Fall 3:11) 220: Jacob Nowling (MORA) over Craig Santema (MFC) (Fall 4:30) 285: Neil Hanson (MFC) over Brandon Udstuen (MORA) (Fall 2:11)

Anoka (ANOK) 63.00 Milaca-Faith Christian (MFC) 12.00

106: Parker Debrockey (ANOK) over William Danilyuk (MFC) (TF 17-2 5:02) 113: Riley Emery (ANOK) over (MFC) (For.) 120: Garrett Hall (MFC) over Jacob Miller (ANOK) (Fall 3:41) 126: Gaven Glenn (ANOK) over (MFC) (For.) 132: Scott Springer (ANOK) over Jon Hall (MFC) (Dec 3-2) 138: Zach Fritz (ANOK) over Logan Majerus (MFC) (Fall 2:20) 145: Cole Eischens (ANOK) over Moses Danilyuk (MFC) (TF 15-0 5:12) 152: Tyler Eischens (ANOK) over Reece Sandberg (MFC) (Fall 0:54) 160: Jason Rollins (ANOK) over Roy Marx (MFC) (MD 12-1) 170: Bodie Fitzsimonds (ANOK) over Ben Hanson (MFC) (Fall 2:57) 182: Dalton Miller (ANOK) over Cole Barsody (MFC) (Fall 5:54) 195: Evan DeChene (ANOK) over Craig Santema (MFC) (MD 18-6) 220: Neil Hanson (MFC) over Dan Foley (ANOK) (Fall 3:04) 285: Brandon Frankfurth (ANOK) over (MFC) (For.)

Eastview (EAST) 56.00 Milaca-Faith Christian (MFC) 11.00

106: Mason Enderlein (EAST) over William Danilyuk (MFC) (Fall 0:25) 113: Mark Norton (EAST) over (MFC) (For.) 120: Alex Burdi (EAST) over Garrett Hall (MFC) (Dec 5-4) 126: Jon Hall (MFC) over Trever Sharp (EAST) (TF 18-2 3:38) 132: Logan Estep (EAST) over (MFC) (For.) 138: Blake Plan (EAST) over Logan Majerus (MFC) (Dec 6-5) 145: Gage Greenlee (EAST) over Moses Danilyuk (MFC) (Fall 2:40) 152: Brendan Formaneck (EAST) over Roy Marx (MFC) (MD 20-7) 160: Reece Sandberg (MFC) over Chris Abbey (EAST) (Dec 8-6) 170: Adam Larson (EAST) over Ben Hanson (MFC) (TF 18-2 5:48) 182: Alex Lindstrom (EAST) over Cole Barsody (MFC) (TF 15-0 4:47) 195: Mike Delich (EAST) over Craig Santema (MFC) (Fall 0:59) 220: Neil Hanson (MFC) over Dane McDevitt (EAST) (Dec 10-4) 285: Ben Sammon (EAST) over (MFC) (For.)

Maple Grove (MAGR) 33.00 Milaca-Faith Christian (MFC) 27.00

106: Dylan Schultz (MAGR) over William Danilyuk (MFC) (Fall 5:30) 113: James Dick (MAGR) over (MFC) (For.) 120: Garrett Hall (MFC) over Michael Whirley (MAGR) (SV-1 10-8) 126: Double Forfeit 132: Gavin Peterson (MAGR) over Jon Hall (MFC) (Dec 9-5) 138: Logan Majerus (MFC) over Tyler Rengel (MAGR) (Fall 3:36) 145: Moses Danilyuk (MFC) over Sarah Tison (MAGR) (Dec 11-4) 152: Reece Sandberg (MFC) over Aacoda Aitkin (MAGR) (Dec 9-8) 160: Roy Marx (MFC) over Samuel Quiroz (MAGR) (MD 11-2) 170: Jack Berndt (MAGR) over Ben Hanson (MFC) (Fall 0:52) 182: Cole Barsody (MFC) over Westyn Doubler (MAGR) (MD 11-3) 195: Isaac Boehmer (MAGR) over Craig Santema (MFC) (Fall 6:00) 220: Neil Hanson (MFC) over A.J. Johnson (MAGR) (MD 16-7) 285: Adam Skogman (MAGR) over Brody Ash (MFC) (Fall 0:25)

Milaca-Faith Christian (MFC) 47.00 Tartan (TART) 22.00

106: William Danilyuk (MFC) over (TART) (For.) 113: Double Forfeit 120: Garrett Hall (MFC) over Cade Iverson (TART) (Fall 3:29) 126: Jon Hall (MFC) over Nathan Alvarado (TART) (Dec 5-0) 132: Zach Dox (TART) over (MFC) (For.) 138: Logan Majerus (MFC) over Silvio Whidby (TART) (Dec 4-3) 145: Moses Danilyuk (MFC) over Cade Magill (TART) (Fall 3:07) 152: Reece Sandberg (MFC) over Dane Iverson (TART) (TF 17-0 2:00) 160: Andrew Johnson (TART) over Roy Marx (MFC) (Fall 3:40) 170: Haden Kolberg (TART) over Ben Hanson (MFC) (MD 14-4) 182: Cole Barsody (MFC) over Jared Schmittz (TART) (Fall 3:11) 195: Craig Santema (MFC) over (TART) (For.) 220: Neil Hanson (MFC) over Trey Staves (TART) (Fall 0:36) 285: Brandon Floyd (TART) over Brody Ash (MFC) (Fall 1:25)

Next, they go to Zimmerman for a dual on Friday, Jan. 20 and go to the East Ridge Invitational on Saturday, Jan. 21.