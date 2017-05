Results from the track: May 19

By Thad Carroll

IMCA Modified top-5

1.Clint Hatlestad; 2.Toby Patchen; 3.Ryan Canon; 4.Shawn Fletcher ; 5.Josh Anderson

Standings after two races:

1. Shawn Fletcher 147; 2. Josh Anderson 143; 3. Larry Zeller 141; 4. Bud Martini 138; 5. Clint Hatlestad, 132;

Princeton Supers

1.Seth Kramer; 2. Dustin Nelson; 3. Shane Sabraski ; 4. Josh Anderson; 5. Chris Wark

Standings

1. Dustin Nelson 157; 2. Josh Anderson 156 3. Chris Wark 146; 4. Seth Kramer 141; 5. Kurt Becken 129;

IMCA Stock Cars

1. Matt Schauer; 2. Brent Uecker 3. Dave Moriarty; 4. Ben Rothstein; 5. Kris Peterson

Standings

1. Matt Schauer 148 2. Matt Speckman, 147; 3. Dan Mackentun 142; 4. Benjamin Mensen, 136; 5. Kris Peterson 132;

IMCA Sport Mods

1. Jason Vejtruba; 2. Adam Bohlman; 3. Erik Gruhlke 4. Jake Hagemann; 5. Jacob Kierstad

Standings

1. Jake Hagemann 153; T2. Jason Vejtruba and David Sierks 147; 4. Erik Gruhlke, 144; 5. Adam Bohlman 143

Mod 4s

1. Jerry Esler; 2. Gerry Nohner; 3. Dean Shaver; 4. Elizabeth Roush; 5. Keith Roush

Standings

1. Jerry Esler, 149; 2. Gerry Nohner, 141; 3 Dean Shaver 130; 4. Jess Geesey 103; 5. Travis Roush 102

IMCA Sport Compacts

1. Curt Derichs; 2. Bill Feyereisen; 3. Nate Coopman; 4. Alexis Kastner; 5. Brendon Yamry

Standings

1. Curt Derichs, 154; 2. Nate Coopman, 147; 3. Joe Wilber 141 4. Tyler Lambert 139; 5. Alex Dostal 137

Micros

1. Jack Berger; 2. Joe Snow; 3. Austin Letourneau 4. Mike Letourneau; 5. Trevor Olson